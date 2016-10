Eine Landmaschine ist beim Ausbringen von Mist in steilem Gelände am Montag in Egg SZ gekippt und hat sich mehrmals überschlagen. Der 49-jährige Fahrer wurde dabei vom Fahrzeug überrollt und an Kopf und Brust verletzt.

Der Unfall ereignete sich laut Mitteilung der Schwyzer Kantonspolizei vom Dienstag kurz vor 14 Uhr im Gebiet Brandegg. Der Verletzte wurde mit einem Helikopter in ein Spital geflogen. (SDA)