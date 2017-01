Gedenkfeiern Konterfrei von Niklaus von der Flüe prangt auf neuer Briefmarke

SARNEN - OW - Nach 1929 und 1937 kommt in der Schweiz zum dritten Mal eine Niklaus von der Flüe gewidmete Briefmarke in Umlauf. Anlass ist der 600. Geburtstag von Bruder Klaus, der in Flühli Ranft OW als Eremit lebte und als Mystiker und Mittler gefeiert wird.