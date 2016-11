GA im Telefon und Drecks-WC-Melder :  Das vermissen die User bei der neuen SBB-App

Seit heute kurz vor 10 Uhr ist die neue App der SBB in den Stores der jeweiligen Smartphone-Systeme erhältlich. Der komplette Auffrisch erfreute viele Pendler. Das Prinzip, Bewährtes beizubehalten und hunderttausende App-User nicht umzugewöhnen, haben die SBB erfüllt.

Perfekt ist die App aber noch nicht. Bereits bei der gestrigen Präsentation und auch heute nach der Auslieferung an die Nutzer kamen die ersten Kritiken auf. Auf den Social-Media-Kanälen und auf der SBB-eigenen Plattform bemängeln die Nutzer diverse Details. Etwa den Kauf von Spezial-Billetten oder die fehlende QR-Code-Scanner-Funktion. Mit der alten App konnte man so verdreckte Bahntoiletten melden.

SwissPass-Frust bei GA-Besitzern

Aber auch grössere Innovationen vermissen viele User: So warten GA-Besitzer wetier darauf, dass ihr SwissPass ganz in die App integriert wird. Die SBB haben hier eine kleine Verbesserung hingebracht: Wer einen Halbtax-SwissPass in der App hinterlegt hat, muss die rote Karte beim mobilen Ticket nicht mehr zusätzlich vorweisen.

Für das GA haben die SBB Besserung versprochen: Die komplette Integration des Generalabonnements in der App wird jedoch erst Ende 2017 erfolgen. Vielfahrer müssen also noch länger zuwarten.

Die SBB antworten auf eine entsprechende Anfrage im schönsten Walliserdeutsch: «Jetzt chenwer scho Mal zHalbtax uf SwissPass verchnüpfu, das isch scho Mal en Schritt vorwärts. Das hert aber nit üf, wier blibe dra und si froh fer jede Input wa chunt. Dini Idee heiwer bereits bi de Verantwortlichu platziert.» (pma)