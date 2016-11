Fotograf klagt Nationalbank an :  «Das Bild auf der neuen 100er-Note ist geklaut»

Es ist der Traum jedes Fotografen: David Carlier hat ein Bild geschossen, das bald alle in Händen halten werden. In den frühen Morgenstunden eines Septembertags im Jahr 2014 stieg Carlier im Wallis die Berge hoch, um während des Sonnenaufgangs die 1448 errichtete Suone von Ayent zu fotografieren, eine der längsten historischen Wasserleitungen des Kantons.

Die spektakuläre Fotografie war bereits im Schweizer Pavillon an der Expo Mailand zu sehen – und hat offenbar auch die Aufmerksamkeit der Schweizer Nationalbank (SNB) auf sich gezogen. Diese will nämlich Ausschnitte davon für die neue 100-Franken-Note benutzen, die 2019 in Umlauf gebracht werden soll.

Allerdings: Gefragt, ob sie das Bild benutzen darf, hat die SNB Carlier nie, wie dieser in der Zeitschrift «L’Illustré» klagt. Und ihn auch nicht finanziell entschädigt.

Muss sie auch nicht, findet die Nationalbank. Sie behauptet nämlich, Carliers Bild habe mitnichten als Vorlage für die neue 100er-Note gedient.

Der Fotograf sieht das jedoch anders: «Vergleicht man meine Fotografie mit dem Sujet auf der Website der Nationalbank, sieht man, dass es exakt aus demselben Winkel aufgenommen wurde», sagt Carlier. Für seine Aufnahme sei er in eine Schlucht hinuntergestiegen und habe seine Kamera zwischen zwei Bäumen installiert. «Es wäre schon ein wahnsinniger Zufall, wenn ein von der Bank beauftragter Fotograf identisch gearbeitet hätte.»

Hinzu kommt: Auf Anfrage von «L’Illustré» wollte die Nationalbank weder sagen, woher das Bild für den neuen Hunderter stammt, noch wie viel sie dem Urheber dafür bezahlt hat.