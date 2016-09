Flüchtlinge Grenzwachtkorps zählte Anfang September 1164 illegale Einreisen

In der ersten September-Woche hat das Grenzwachtkorps 1164 rechtswidrige Einreisen gezählt. In 856 Fällen wurden die aufgegriffenen Personen an der Grenze abgewiesen, 750 davon allein im Tessin.