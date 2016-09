Protest aus Türkei zur Spass-Initiative Kebab-Verbot von Daniel Graf

Der Schweizer Nationalrat spricht sich mit 88:87 Stimmen für ein nationales Burkaverbot aus. Der Polit-Kampagnenmacher Daniel Graf hat diesen Entscheid erwartet. «Die Burka-Debatte ist Kopfkino nach dem Geschmack der SVP: politische Blockbuster-Themen wie Terrorangst, Frauenrechte und Fremdenfeindlichkeit werden zusammengeschnitten», so Graf.

Geht es nach ihm, müsse man jetzt auch über ein Kebab-Verbot diskutieren. Nachdem der BLICK bereits über seine Idee berichtete, plant er bereits eine Volksinitiative. «Auf eine Burka kommen in der Schweiz mindestens 1 Million Kebabs. Wenn im Bundeshaus über Kultur diskutiert wird, dann nicht über Kopfbedeckungen, sondern bitte auch über unsere Esskultur.»

Protest aus der Türkei

Dass es bei Grafs Initiativ-Idee um einen Spass-Vorstoss handelt, liegt auf der Hand. Er selbst argumentiert jedoch sehr ernst. Und BLICK weiss, dass bereits Bürger für ein nationales Komitee angefragt wurden. Ganz ernst wird das Kebab-Verbot auch in der Türkei diskutiert.

Städte wie Sanliurfa und Gaziantep, die als Hochburg des Kebabs gelten, protestierten gegenüber der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu gegen Grafs Pläne. Die Forderung der Städte: Graf solle seine Initiative zurückziehen.

«Ich habe gar kein Verständnis für das Verbot. Es ist unlogisch», sagt Mehmet Kacak, Präisdent des Gastronomen-Verband in Sanliurfa. Seiner Ansicht nach gehöre der Kebab zur türkischen Tradition und verweist auf die Türken in der Schweiz. «Das Verbot macht über 70'000 Türken traurig», so Kacak.

Graf tut ganz ernst

Verbotsgegner aus Gaziantep erinnern derweil daran, dass man nicht alle Kebabs in einen Topf werfen dürfe. Jede Stadt habe ihre eigene Kebab-Kultur, heisst es.

Graf kontert und meint, seine Initiative sehe Ausnahmen vor. Etwa für Volksfeste, wo es «heute schon überall Kebab-Stände gebe», wie er auf Anfrage erklärt. Nach dem Ja zum Burka-Verbot drescht aber Graf mit seiner gespielten Ernsthaftigkeit weiter: «Wer Nein zur Burka sagt, muss jetzt mutig Ja zum Kebabverbot sagen.» Dies auch um Erdogan zu zeigen, wer in der Schweiz das Sagen hat: «Hinter dem Shitstorm steckt wohl Präsident Erdogan persönlich.» (pma)