Fledermaus schafft 160 km/h :  Zürcher Forscherin entdeckt schnellstes Flugtier der Welt

Mit ihrer Entdeckung hat eine Schweizer Forscherin diese Woche weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Die Biologin Dina Dechmann aus Zürich erforschte zusammen mit weiteren Wissenschaftlern aus Deutschland und den USA das Flugverhalten von Fledermäusen. Klingt unspektakulär? Von wegen! In ihrer Studie haben die Wissenschaftler herausgefunden, dass eine brasilianische Fledermausart bis zu 160 km/h schnell durch die Luft flitzen kann – was 44 Metern pro Sekunde entspricht. Damit ist die Fledermaus das schnellste Flugtier überhaupt. Und die Studie von Dechmann und ihren Kollegen eine Sensation, nicht nur in der Wissenschafts-Community.

Bei der Art, bei der das Rekordtempo gemessen wurde, handelt es sich um die Brasilianische Bulldoggfledermaus oder Tadarida Brasiliensis. Bisher hat man geglaubt, dass nur Vögel aus eigener Kraft so schnell fliegen können. Der Mauersegler galt mit 110 Kilometern pro Stunde als schnellstes Flugtier. Doch die Fledermaus-Flitzer stossen ihren gefiederten Tierfreund vom Thron.

Vom Echo überrumpelt

Dass ihre Studie für solch grosses Medienecho sorgt, damit hat Dechmann nicht gerechnet. «Ich habe extrem viele Reaktionen erhalten», sagt die Zoologin, die am Max-Planck-Institut in München forscht. «Obwohl die Ergebnisse wirklich speziell sind, hat mich der Ansturm überrascht.»

Ungläubigkeit erntet sie vor allem von Seiten der Vogel-Forscher. In den Köpfen der Leute herrsche der feste Glaube, dass Vögel besser angepasst und die besseren Flieger seien. Die Leute müssten sich deshalb «erst an die Resultate gewöhnen».

Für die Studie statteten die Forscher insgesamt sieben Fledermäuse aus der Frio-Fledermaushöhle in Texas mit kleinen Transmittern aus. Sie klebten die winzigen Geräte auf den Rücken der 12 Gramm schweren Säugetiere. Ein kleines Flugzeug flog den Fledermäusen jeweils nach und nahm die Daten auf. Dabei legte es jeweils eine Strecke von 50 bis 160 Kilometer zurück.

Faszination Fledermaus

Dechmann ist seit Langem von Fledermäusen fasziniert. Dabei gelangte sie eher durch Zufall zu diesem Forschungsgebiet: «Ich wollte eigentlich Wölfe erforschen und begann deshalb Biologie an der ETH zu studieren», erzählt sie.

Irgendwann habe sie eine Freiwilligenarbeit beim Fledermausschutz aufgenommen. Weil Dechmann Biologiestudentin war, zeigte ihr der Chef die Fledermäuse etwas genauer. «So wurde ich hineingezogen!»

Neben den Fledermäusen ist Dechmann auch von Spitzmäusen und unzähligen anderen Tieren begeistert. Doch die fliegenden Säugetiere geniessen einen ganz besonderen Platz in ihrem Herzen. Sie ist überzeugt: «Ich werde immer mit Fledermäusen arbeiten.»