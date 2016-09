Fehler im Tower soll zum F/A-18-Crash geführt haben Bekam David G. (†27) eine falsche Höheangabe?

MEIRINGEN - BE - Laut der TV-Sendung «10 vor 10» gibt es Hinweise, dass die Flugsicherung in Meiringen BE den verstorbenen Berufspiloten David G. mit falschen Daten versorgte.