Familie Riederer schenkt Mischa (4) aus Kriens LU ein neues Leben :  Friede, Freude, Hundekuchen!

Noch im Sommer steckte Mischa (4) in einem trostlosen Zwinger mit anderen Rüden. Diese zerbeissen ihm die linke Flanke. Zudem droht dem kleinen Mischling ein gewaltsamer Tod. Wie Tausende andere Hunde in Rumänien wurde auch Mischa von Häschern gefangen und soll «entsorgt» werden.

BLICK ist dabei, als die Tessiner Tierschützerin Claudia De Palma (47) von Save the Dogs das Hündchen aus dem Horrorheim in Mangalia am Schwarzen Meer rettet.

Familie Riederer liest im BLICK von Mischa

Jeannette Riederer (57) liest vom Schicksal des kleinen rumänischen Hundes. «Wir sahen die Bilder und waren sofort in Mischa verliebt», sagt die Sekretärin aus Kriens LU. Die Familie kontaktiert Claudia De Palma in Gudo TI.

Mischa kommt von Rumänien ins Hundeheim in Reinach AG. Mitte Oktober das erste Beschnuppern des neuen Frauchens. Vor vier Wochen zog der Mischling ins neue Heim und lebte sich gut ein.

Überall gibt es Hundespielsachen. Einen Garten zum Herumtollen. Sogar einen Adventskalender mit Leckerli haben Riederers für ihren neuen Schützling besorgt.

Mischa lebt sich bestens ein

«Er hatte überhaupt keine Scheu, fühlte sich auf Anhieb pudelwohl», sagt das Frauchen. Auch mit Dackelhündin Sindi (11) kommt der Wirbelwind klar. «Er darf sogar in ihrem Körbchen schlafen», sagt Jeannette Riederers Tochter Anja (25).

Mittlerweile dreht Mischa richtig auf und lernt schnell. «Er ist stubenrein, macht Sitz, gibt Pfötchen», sagt Alex Riederer (64). Eigentlich ist der Disponent der Hausherr an der Sentistrasse. Doch seit Mischa dort einzog, ist er sich dessen nicht mehr so sicher. Dafür hat er das gute Gefühl, dass er den Mischling von der Hölle in den Himmel holte.