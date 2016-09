Fahrzeugbrand :  Fahrzeugbrand im Gotthard-Strassentunnel geht glimpflich aus

Der Personenwagen mit deutschen Kontrollschildern sei kurz vor 12.45 Uhr in Göschenen rund zwei Kilometer nach dem Nordportal in Brand geraten, teilte die Urner Kantonspolizei mit. Die drei Fahrzeuginsassen hätten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Am Fahrzeug sei Totalschaden entstanden.

Aufgrund erster Ermittlungen steht eine technische Brandursache im Vordergrund. Der Gotthard-Strassentunnel wurde wegen des Brandes bis 14.10 Uhr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Es kam beidseits des Tunnels zu mehreren Kilometern Rückstau. (SDA)