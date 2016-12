Fahrer entgeht Katastrophe knapp :  Auto bei Schänis SG von Güterzug zermalmt

Der Umfall ereignet sich kurz vor 3 Uhr heute Morgen beim Bahnübergang an der Ziegelbrückstrasse bei Ziegelbrücke. Ein 27-jähriger Mann ist von Schänis her mit seinem Auto unterwegs, als er in einer Rechtskurve geradeaus rutscht und auf den Bahngleisen gegen einen Pfosten prallt.

Wenig später kracht es ein zweites Mal: Ein herannahender Güterzug der SBB kann nicht mehr rechtzeitig bremsen, kracht in das verunfallte Auto und zermalmt die komplette Vorderseite des Fahrzeugs.

Der Lenker konnte sein Auto gerade noch rechtzeitig verlassen, bevor es zum Zusammenprall mit dem Güterzug kam.

Wie die St.Galler Polizei mitteilt, ergab ein Alkohol-Test beim Mann einen Wert von 0.58 mg/l. Er musste den Führerausweis auf der Stelle abgeben und wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von mehreren 10'000 Franken. Die Bahnstrecke zwischen Schänis und Ziegelbrücke sowie die Strasse beim Bahnübergang waren wegen den Bergungsarbeiten für rund fünf Stunden unterbrochen. (cat)