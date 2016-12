Fackel explodierte in der Hand :  Pyro-Demonstrant verletzt sich selber schwer

Zwischen 200 und 300 Personen versammelten sich gestern Abend kurz nach 19.30 Uhr beim Zürcher Helvetiaplatz zu einer unbewilligten Demonstraion. Seit Tagen wurde im Internet unter dem Motto «Refugees Welcome» zur Kundgebung aufgerufen.

Wie die Stadtpolizei in einer Mitteilung schreibt, sei man mit einem grösseren Aufgebot vor Ort gewesen und habe so ein Weiterziehen der Demonstranten Richtung Innenstadt verhindern können. Auch ein zweiter Marsch führte via Militär- und Langstrasse schliesslich wieder zurück zum Helvetiaplatz.

Trotz der grossen Anzahl Einsatzkräfte kam es während der Demo zu diversen Ausschreitungen: Aus der Menschenmenge heraus wurden mehrere Feuerwerkskörper gezündet, ein Reklameschaufenster wurde beschädigt und Fassaden und ein VBZ-Bus besprayt. Auch mehrere Autos und ein Tram wurden von den Demonstranten attackiert.

Wie die Stadtpolizei weiter schreibt, wurde eine Polizistin der Kantonspolizei durch einen geworfenen Gegenstand leicht an der Hand verletzt. Schlimmer erwischte es hingegen einen 19-jährigen Demonstranten. Beim Versuch, während des Umzugs einen pyrotechnischen Gegenstand zu zünden, explodierte dieser in dessen Hand. Der Schweizer zog sich dadurch schwere Verletzungen an der Hand zu und musste ins Spital gebracht werden. (cat)