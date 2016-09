Der Herbst ist mit Stürmen im Anmarsch: Es wird kälter

Der Sommer ist vorbei, der Herbst steht vor der Türe. Die Temperaturen sinken, die Blätter verfärben sich, die Ärmel unserer Kleider werden länger. In den nächsten Tagen erreicht die Schweiz eine Kaltfront. Doch heute Nacht hatten wir nochmals Glück. Am Kältesten war es mit 15 bis 16 Grad in der Deutschweiz, wie MeteoSchweiz schreibt.

Zusätzlich kam in den nördlichen Föhntälern und Gipfellagen der Südföhn auf. Auf der Ebenalp in Appenzell Innerrhoden erreichte der Wind gar eine Geschwindigkeit von rund 132 km/h.

Vor allem in der Ostschweiz bleibt es heute den ganzen Tag windig. (stj)