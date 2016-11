Erstmals nach fast 69 Jahren ist Supermond :  Drehen heute alle durch?

So gross, so hell, so spektakulär war er schon lange nicht mehr. Fast 69 Jahre, um genau zu sein. Heute zwischen 17 und 17.30 Uhr geht er wieder auf: der Supermond.

Der Vollmond wird um 14 Prozent grösser sein als sonst und um 30 Prozent heller leuchten. Der Grund: Auf seiner elliptischen Umlaufbahn kommt er alle 29 Tage an den Punkt, wo er der Erde am nächsten ist. Heute rückt er bis auf 356'907 Kilometer an uns heran.

Früher war der Mond die wichtigste Lichtquelle in der Nacht

Zuletzt war das Mondspektakel im Januar 1948 zu bewundern – und erst am 25. November 2034 wird es zum nächsten Mal so weit sein.

Das freut nicht nur Wölfe und Vampire. Auch Mondsüchtige und all jene, die glauben, unter dem Vollmond zu leiden, haben Hochkonjunktur. Macht der Supermond heute alle verrückt?

«Früher war der Mond die wichtigste Lichtquelle in der Nacht», sagt Volker Faust, deutscher Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie. Also orientierten sich Schlafwandler in Richtung des Mondes, gerieten dabei auch auf Dächer, Balkone, Mauern.

Heute nur ein Lichtfaktor unter vielen

Heute aber spiele der Vollmond keine grosse Rolle mehr, so Faust. Der Mond sei in einer üblichen Wohngegend nur ein Lichtfaktor unter vielen – und mache niemanden mehr verrückt.

Schlaflosigkeit bei Vollmond ist wissenschaftlich umstritten. «Viele Menschen beklagen sich, bei Vollmond schlechter schlafen zu können», sagt Hans-Günter Weess von der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin. «Im Durchschnitt aber brauchen die Betroffenen nur wenige Minuten länger zum Einschlafen und haben insgesamt 20 Minuten weniger Schlaf.»

Einbildung reicht für Schlafstörung

Das könne aber auch an Einbildung liegen. «Der Einzelne wird schon unruhig, wenn er weiss, dass es Vollmond gibt», so Weess. Die Unruhe führe zu Anspannung und damit zur Schlafstörung.