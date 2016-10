Ergreifende Abschiedsfeier für Super-Puma-Pilot Matthias Löchel († 39) :  «Er ist in eine andere Welt geflogen»

Vier Helikopter flogen gestern um 13.45 Uhr über die reformierte Kirche Gossau ZH.

Die Piloten halten die Missing-Man-Formation – als letzten Gruss an ihren abgestürzten Kollegen Matthias «Maedde» Löchel († 39).

Alle Augen blicken starr in den Himmel. Trotz ihrer Uniformen wirken die sonst so starken und unnahbaren Militärs in diesem Moment fast verletzlich.

Die grosse Kirche ist bis auf den letzten Platz besetzt. Blumenkränze, eine Schweizer Flagge, die Flagge der Luftwaffe und ein Porträt des Verstorbenen schmücken den Altar. Vor diesem Altar hatte Löchel im Juli 2010 geheiratet. Der gleiche Pfarrer, der ihn und seine Frau damals traute, muss nun den Trauergottesdienst für den Fami­lienvater abhalten.

Der Tod der beiden Piloten traf die Schweizer Armee schwer. Luftwaffenchef Aldo C. Schellenberg (58) ist sichtlich bewegt, als er ans Mikrofon tritt: «Wir sind entsetzt, traurig und ratlos, dass uns ein lieber Freund einfach entrissen wird.» Die Ballung der tragischen Unfälle der letzten Wochen sei wie verhext. Erst Ende August war der F/A-18- Pilot David G.* († 27) bei einem Trainingsflug im Sustengebiet tödlich verunglückt.

«Maedde ist in eine andere Welt geflogen. Er hinterlässt eine leuchtende Spur wie ein erloschener Stern», sagt Schellenberg und ringt um Fassung. «Der Mensch ist erst wirklich tot, wenn niemand mehr an ihn denkt», zitiert er den deutschen Lyriker Bertolt Brecht. Löchel werde immer in ihren Herzen bleiben. ­Genau wie sein Kamerad André Bättig.

Mutige Helfer hatten die beiden Piloten und einen Flugbegleiter aus dem abgestürzten Heli gezogen, bevor er in Flammen aufging. Für Löchel und Bättig kam jede Hilfe zu spät – der Flugbegleiter überlebte das Unglück. Ihm geht es mittlerweile besser. Er nahm gestern ebenfalls an der Abdankungs­feier teil.

Beim Auszug aus der Kirche verabschieden sich die Luftwaffen-Kollegen standesgemäss von ihrem Kameraden: Sie salutieren ein letztes Mal vor seinem Porträt.

* Name der Redaktion bekannt