Er vergewaltigte die Winterthurerin Lea Laasner :  Sekten-Guru in Uruguay brutal ermordet

Die Leiche von Arno Wollensak (†61) wurde am Sonntag gefesselt am Strand der südosturuguayischen Ortschaft La Floresta entdeckt und erst am Dienstag identifiziert, berichtet die Zeitung «El País». Der Tote wurde mit einer Plastiktüte über dem Kopf, angelegten Handschellen und gefesselten Füssen aufgefunden, erklärte der zuständige Richter.

Er vergewaltigte und misshandelte mehrere Mädchen

Wollensak lebte jahrelang mit ungefähr 40 Mitgliedern seiner Sekte «Licht-Oase» in dem zentralamerikanischen Staat Belize. Er vergewaltigte und misshandelte mehrere Mädchen. Er hat laut Staatsanwaltschaft 1994 die damals 13-jährige Winterthurerin Lea Laasner (36) mehrfach vergewaltigt. Seiner Frau wurde Beihilfe vorgeworfen.

Erst im Alter von 21 Jahren gelang Laasner 2001 die Flucht aus der Sekte, danach floh Wollensak aus Angst vor einer Verhaftung mit seiner Frau Julie Ravell Hals über Kopf aus Belize – die Sekte zerbrach. Er tauchte unter, fälschte Dokumente und nahm den Namen Helmut Rosenthal auf. 2008 kam der Sexualstraftäter nach Uruguay und beantragte eine Aufenthaltsgenehmigung.

Keine Auslieferung - verjährt!

Schliesslich konnten Fahnder des Bundeskriminalamts und der Polizei in Uruguay ihn und seine Frau vergangenen Sommer festnehmen. Doch die geplante Auslieferung nach Deutschland wurde von dem Strafgericht für organisierte Kriminalität in Uruguay abgelehnt - Verjährung! Wollensak wurde wieder freigelassen.

In ihrem Buch «Allein gegen die Seelenfänger: Meine Kindheit in der Psycho-Sekte» verarbeitete Lea Laasner ihre schlimmen Erfahrungen in der Sekte, erhielt 2005 für ihren Mut den Prix Courage. Danach zog sich die Zürcherin aus der Öffentlichkeit zurück, holte die während der Sektenzeit verpasste Schulbildung nach und studierte Psychologie.