Epizentrum bei Chamonix :  Leichtes Erdbeben erschüttert Schweiz

Ein Erdstoss hat in der Region Chamonix-Mont Blanc in der Nacht auf Sonntag den Boden erschüttern lassen. Nach Angaben des Schweizerischen Erdbebendienstes an der ETH Zürich hatte das Beben die Stärke 3,4 und dürfte deutlich verspürt worden sein.

Das Epizentrum befand sich 11 Kilometer nördlich von Chamonix-Mont Blanc auf französischem Boden in unmittelbarer Nähe der Schweizer Grenze. Die Erschütterung passierte um 01.17 Uhr. In der Regel führen Erdbeben dieser Stärke nicht zu Schäden, wie es weiter in der automatisch generierten Mitteilung des Dienstes heisst. (SDA)