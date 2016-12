Endlich im Eigenheim… :  …und als Erstes meldet sich die Polizei

Sie hatten den Traum vom eigenen Häuschen: Thomas (54) und Anna Mühlemann (47). Doch aus ihrem Traum wurde ein Albtraum. Kaum ins Eigenheim eingezogen, erhielten sie eine Vorladung der Polizei.

Sie sollten auf der Polizeistation Thayngen SH erscheinen. Der Grund: «Befragung i. S. Widerhandlung gegen das Ausländergesetz». Für das Ehepaar ein Schock.

«Wir fielen aus allen Wolken», sagt Verkäuferin Anna Mühlemann. «Ich hatte noch nie mit der Polizei zu tun. Wir sind weder vorbestraft, noch sind wir Sozialfälle. Ich hatte keine Ahnung, warum ich diesen Brief bekam.

Traum vom Fertighaus ging in Erfüllung

Die Armenierin mit Ausländerausweis B lernte ihren Mann vor zwei Jahren kennen. Ein halbes Jahr später heiratete sie den Entwickler bei einer Grossbäckerei und zog mit ihm in Dürnten ZH zusammen. Das war im April 2015.

«Wir haben uns dann ein Stück Land gesucht und wurden in Bargen SH fündig», erzählt Thomas Mühlemann. «Wir kauften es und liessen ein Fertighaus darauf bauen.»

Vor etwas mehr als einem Monat ist das Ehepaar schliesslich ins brandneue Häuschen eingezogen. Sie hatten zu dem Zeitpunkt keine Ahnung, dass sie gerade mit dem Gesetz in Konflikt geraten waren.

Ordentliche An- und Abmeldung war nicht genug

Das Problem: Das schweizerische Ausländergesetz schreibt vor, dass ein Ausländer bei einem Kantonswechsel im neuen Kanton eine Bewilligung einholen muss. Und zwar im Voraus.

Mühlemanns haben sich zwar in Dürnten termingerecht ab- und in Bargen angemeldet – das Gesuch für den Zuzug in den Kanton Schaffhausen stellten sie aber nicht, weil sie von dieser Vorschrift schlicht nichts wussten. Nun droht dem Paar eine Busse.

«Die Kantone haben so die Möglichkeit, einen Zuzug unter bestimmten Bedingungen zu verhindern. Zum Beispiel wenn man in schwerwiegender Weise gegen die öffentliche Ordnung verstossen hat oder in erheblichem Masse auf Sozialhilfe angewiesen ist», bestätigt Beat Hartmann, Dienststellenleiter beim Migrationsamt des Kantons Schaffhausen. Und: «Ein vorgängiges Gesuch ist obligatorisch. Sonst gibt es eine Busse.»