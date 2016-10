Studie zu Alkoholkonsum: Frauen trinken heute so viel wie Männer

Früher konnten Mädchen kochen wie Mutti, heute saufen wie Vati. Dieses altbekannte Spässchen auf Kosten der Millennials ist leider wahrer als befürchtet.

Gemäss einer kürzlich veröffentlichten Studie, die die Trinkgewohnheiten von rund vier Millionen Menschen analysiert, haben Frauen die Männer beim Alkoholkonsum in den letzten Jahren so gut wie eingeholt.

Die Studie, die von der University of New Wales in Australien durchgeführt wurde, fasst die Ergebnisse von 68 internationalen Untersuchungen zwischen 1891 und 2014 zusammen.

Dabei lässt sich ein eindeutiger Trend erkennen. Während Männer Anfang des 20. Jahrhunderts noch doppelt so häufig zur Flasche griffen, sind die beiden Geschlechter heute diesbezüglich fast gleichauf.

Junge Frauen trinken teilweise gar mehr als Männer gleichen Alters. Und galt Alkoholismus vor hundert Jahren noch als Männer-Phänomen, so ist er heute unter Frauen fast genauso verbreitet.

Die bedenkliche Entwicklung führen die Autoren vor allem auf das aggressive, zum Teil explizit an junge Frauen gerichtete Marketing der Alkohol-Riesen zurück. Verschärft wird das Problem zusätzlich durch sinkende Preise und das immer breitere Angebot süsser Alkoholika.

«Die Erkenntnisse legen nahe, dass mehr Anstrengungen unternommen werden sollten, um Frauen – vor allem Jugendliche – besser über Alkoholmissbrauch und dessen Folgen aufzuklären», schliessen die Autoren.

«Frauen trinken häufig im Verborgenen»

Auch in der Schweiz bereitet der wachsende Alkoholkonsum von Frauen Sorgen. Die Ergebnisse der Studie decken sich weitgehend mit den Zahlen des Bundesamts für Gesundheit (BAG).

So ging die Abstinenzrate bei Frauen in der Schweiz zwischen 1997 und 2012 leicht zurück, von 25,7 auf 21,9 Prozent. Gleichzeitig stieg das «Rauschtrinken» bei den Frauen von 2011 bis 2015 an, von 12,7 auf 14,4 Prozent.

«Die Daten aus der Schweiz umfassen zwar einen viel kürzeren Zeitraum, doch lässt sich auch hierzulande eine derartige Tendenz feststellen», sagt BAG-Sprecher Adrien Kay zu BLICK.

Beim Blauen Kreuz Schweiz ist man sich der Problematik ebenfalls bewusst. «Die Emanzipation hat neben den zahlreichen positiven eben auch einige negative Aspekte», sagt Sprecher Philipp Frei zu BLICK.

Das Problem sei, dass Frauen anders trinken als Männer. «Sie tun es viel häufiger allein zu Hause, also im Verborgenen», sagt Frei. In der Öffentlichkeit entstehe so ein falsches Bild.

Frage man beispielsweise Leute nach dem Erscheinungsbild eines typischen Alkoholikers, komme immer wieder dieselbe Beschreibung: «Mann, Mitte 50, ungepflegt.» Diese entspreche aber nur bedingt der Wirklichkeit.

Das Ziel des Blauen Kreuzes sei es daher, die Bevölkerung für das Thema zu sensibilisieren: «Bei der Alkoholprävention besteht mit Blick auf Frauen grosser Nachholbedarf.»

Das BAG fordert ebenfalls mehr Prävention, sieht aber davon ab, diese speziell auf Frauen zuzuscheneiden. «Es ist zwar so, dass Frauen beim Alkoholkonsum insgesamt aufholen, die Männer konsumieren aber nach wie vor deutlich risikoreicher», sagt Sprecher Kay.