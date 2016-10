Einbruch Wil SG: Einbrecher trinkt am Tatort eine Flasche Whisky leer

WIL - SG - Die Polizei hat in der Nacht auf Samstag in Wil SG einen Einbrecher noch am Tatort geschnappt. Der Georgier brach in einen Kiosk ein und genehmigte sich eine erbeutete Flasche Whisky noch an Ort und Stelle.