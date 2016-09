Ein Mann schwer verletzt :  Prügelei bei Schwinger-Party

Bei einer Schlägerei im Anschluss an eine Schwinger-Party ist am Samstagmorgen um 4 Uhr in Ibach ein 33 Jahre alter Mann am Kopf schwer verletzt worden. Wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilte, waren an der tätlichen Auseinandersetzung mehrere Besucher beteiligt. Ein Teil von diesen war betrunken.

Der genau Hergang der Auseinandersetzung ist noch nicht geklärt. Die Polizei sucht deswegen Zeugen. Die Schwinger-Party fand am Freitagabend auf dem Areal des Schulhauses Rubiswil statt. (SDA)