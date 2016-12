Ein Insider packt aus :  So kommen die Schweizer Raser auf Touren

Die Schweizer Raserszene ist in Aufruhr. Letzte Woche gab die Kantonspolizei Zürich bekannt: Bei einer koordinierten Aktion wurden in zahlreichen Kantonen Hausdurchsuchungen durchgeführt.

Insgesamt 22 Personen im Alter von 18 bis 37 Jahren wurden festgenommen (BLICK berichtete). Fünf Fahrzeuge wurden beschlagnahmt (BLICK berichtete).

Doch die Szene ist damit noch lange nicht lahmgelegt: In der Nacht auf Samstag stoppte die Polizei im deutschen Bundesland Baden-Würtemberg vier junge Männer in ihren Autos auf der A81. Ein ein schwarzer Audi A6 und ein Ford Focus RS bremsten den Verkehr, bis die Bahn frei war. Dann setzten die vier PS-Boliden laut der Polizei zu einem Rennen an. Ein Verhalten, das die deutschen Behörden immer wieder beobachten.

Ein Insider gewährt BLICK nun exklusiven Einblick in die sonst verschwiegene Szene. Garagist P.M.* (23) aus dem Kanton Zürich kennt sechs der während der Raser-Razzia verhafteten Männer. Er gehört selbst zur Szene.

Er möchte anonym bleiben. Denn: «Jeder kennt jeden. Ich will niemanden verraten.» Die Verhafteten seien, wenn sie sich nicht gerade im Temporausch befänden, ganz «normale Typen mit ganz normalen Jobs». Einziger Unterschied: «Für sie ist das Auto oder das Motorrad ihr A und O.»

Mit 200 km/h auf Schweizer Autobahnen unterwegs

Zum Verhängnis wurde den Tempo-Junkies ihr Geltungsdrang. «Einige Videos landeten im Internet. Es gab sogar einen Gruppenchat auf Whatsapp. Ich glaube, alle, die dort Mitglied waren und posteten, bekamen Besuch von der Polizei. Das war dumm.»

M. selbst ist kein Chat-Mitglied, gehört auch nicht zu den Verhafteten. Aber er kennt einige der Raser-Videos. «Da sieht man Fahrten auf Schweizer Autobahnen, wo von 100 auf über 200 km/h beschleunigt wird.»

Der Garagist hat aber auch Verständnis für seine Raserkollegen. Er meint, die Gesetze in der Schweiz seien zu streng. «Kinderschänder werden weniger hart bestraft als Raser!» Dazu kommt: Die deutschen Behörden sind in den letzten Monaten massiv gegen Schweizer Tempo-Touristen vorgegangen. Wie dieses Wochenende. Der Umkehrschluss: «Das hat viele wieder zum Rasen in die Schweiz geführt.»

Beschlagnahmung der Autos schmerzt

Eine gesetzliche Handhabe ist der Szene dabei ein besonderer Dorn im Auge. «Viele akzeptieren es, eine sehr hohe Busse zu zahlen», sagt M. Aber: «Wenn die Fahrzeuge beschlagnahmt werden, tut es doppelt weh. Denn 99 Prozent der Wagen sind geleast.»

*Name der Redaktion bekannt