DV FDP :  FDP Schweiz diskutiert über Wirtschaft und die bilateralen Verträge

FDP Schweiz diskutiert über Wirtschaft und die bilateralen Verträge

Die FDP Schweiz diskutiert an ihrer Delegiertenversammlung am (heutigen) Samstag in Montreux (VD) über die Bedeutung der bilateralen Verträge für die Schweizer Wirtschaft. Ausserdem fasst sie die Parole zur Atomausstiegs-Initiative der Grünen.