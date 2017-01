Drogenfund Mann in Biel mit 700 Gramm Kokain im Körper festgenommen

BIEL - BE - In der Nähe von Biel haben Grenzwächter am vergangenen Samstag einen Mann angehalten, der insgesamt 70 Fingerlinge mit Kokain in sich trug. Das entspricht einer Menge von rund 700 Gramm.