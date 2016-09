Drei Unfälle an einem Tag :  Zwei Autos kollidieren in Zürich mit Tram

Das Tram der Linie drei fuhr in Richtung Kunsthaus, als es auf der Höhe Mühlegasse mit einem Auto kollidierte. Auf Anfrage sagte die Stadtpolizei, das Auto sei sehr weit links gefahren und deshalb mit dem Tram zusammengestossen.

Dadurch wurde das Auto zur Seite geschoben und stiess deswegen mit einem weiteren Personenwagen zusammen. Der Lenker des nachfolgenden Autos erlitt eine Verletzung im Nackenbereich und wurde ins Spital gebracht. Am Tram sowie an den beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden.

Velofahrer (†54) von Tram erfasst

Es war der dritte Tramunfall am Freitag. Ein Velofahrer (†54) wurde am frühen Morgen um kurz vor 7 Uhr an der Thurgauerstrasse in Zürich-Nord von einem Tram der Linie 10 erfasst.

Zu einem weiteren Unfall ist es ebenfalls am Hegibachplatz gekommen. Ein Tram der Linie 11 und ein Lastwagen sind zusammengestossen. Die Polizei bestätigte, dass ein Lastwagenfahrer (58) stadteinwärts fuhr, als er mit dem Tram kollidierte. Der vordere Wagen des Trams sei dabei entgleist und stiess mit einem zweiten Lastwagen zusammen. Eine Frau, die im Tram sass, wurde leicht verletzt. (sda/gru)