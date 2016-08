Drei Mal mehr Puff-Gesuche :  Bordell-Boom in Bern

Sex verkauft sich gut. Das beste Beispiel dafür liefert unsere Hauptstadt: Die Zahl der Bordell-Gesuche in Bern hat sich vom letzten auf dieses Jahr knapp verdreifacht. Während 2015 noch 675 Betriebe sexuelle Dienste anboten, wollten sich dieses Jahr 1850 Bordelle bei der Stadt anmelden.

Berner Bordelle brauchen seit 2013 eine Bewilligung

Die brisanten Zahlen aus dem Berner Sexgewerbe werden seit drei Jahren registriert: Damals ist das neue, kantonale Prostitutionsgesetz in Kraft. Betreiber von Puffs müssen im Gegensatz zu früher eine Bewilligung einholen, schreibt «srf.ch». Damit hofft der Kanton, den Dirnen einen besseren Schutz bieten zu können – denn wo bewilligt wird, wird theoretisch auch kontrolliert.

«Von der Unterwelt in die Halbwelt», bezeichnet der Regierungsstatthalter Bern-Mittelland, Christoph Lerch das Ziel der Regelung. Den Anstieg der Bewilligungen erklärt er dementsprechend damit, dass viele Bordellbetreiber, wie ihre Angestellten, ein Bedürfnis nach mehr Schutz hätten und deshalb ihre Geschäfte legalisieren wollen.

Sex-Nachfrage in der Schweiz ist gross

Alexander Ott, Leiter der Fremdenpolizei bei der Stadt Bern führt den massiven Sex-Boom auf finanzielle Anreize zurück. In der Stadt Bern würden viele Dirnen aus dem EU-Raum arbeiten. «Diese haben zum Teil schon vorher in anderen Ländern gearbeitet und sind der besseren Verdienstmöglichkeiten wegen nach Bern gekommen», sagt Ott zu «srf.ch». In der Schweiz sei die Nachfrage nach käuflichem Sex sehr gross, insbesondere auch in den Städten. (kra)