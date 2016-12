Drei gewinnen je 23 Lotto-Millionen :  Das müssen Sie wissen, liebe Gewinner!

Seit gestern Abend haben unglaubliche 70130085 Franken und 90 Rappen neue Besitzer. Drei Lottospieler aus der Deutschschweiz haben die 7, 13, 18, 24, 28, 33 und die Glückszahl 6 getippt und teilen sich den grössten Jackpot aller Zeiten im Schweizer Zahlenlotto. Das macht für jeden der Glücklichen 23376695 Franken und 30 Rappen – vor Steuern, wohlgemerkt.

Happige Steuern

Diese können laut den Online-Steuerrechnern recht unterschiedlich sein. Im Steuerparadies Zug wären rund 2,7 Millionen Franken, im Aargau und in St. Gallen fast doppelt so viel, rund 5,3 Millionen, und in Zürich sogar rund 6,7 Millionen fällig. In der Steuerhölle Bern dagegen profitieren Lottogewinner von Spezialsteuersätzen.

«Wir weisen die Gewinner darauf hin, dass sie mit einem Umzug bis zum 31. Dezember vielleicht massiv Steuern sparen können», sagt Swisslos-Sprecher Willy Mesmer. Er wird die Gewinner persönlich anrufen – sobald sie sich gemeldet haben oder, wenn sie online gespielt haben, ausfindig gemacht sind.

Mesmer hat die Ziehung gestern Abend persönlich überwacht. Und er ist froh, dass nach 48 Spielen ohne Sechser der Jackpot geleert ist. «Irgendwann muss man wieder neu anfangen.» Und ihn freut, dass es gleich drei Glückliche gibt: «Auch wenn sie teilen müssen, kriegen sie immer noch

einen schönen Batzen.»

7, 13, 18, 24, 28, 33 und 6 sind die Glückszahlen, die Millionen bringen.