Ein Nachbar schlug gestern gegen 21 Uhr in Vernamiège wegen eines brennenden Holzhauses Alarm. Der Besitzer hatte das Chalet am Nachmittag verlassen. Ohne seinen Hund: das Tier verendete qualvoll in den Flammen.

Nach ersten Ermittlungen war das Feuer an der Rückwand eines Holzofens ausgebrochen. Eine Untersuchung zur Brandursache wurde eingeleitet. (SDA/noo)