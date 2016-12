Doppeltötungsdelikt Staatsanwältin fordert Lebenslänglich und Verwahrung

BERN - BE - Der Mann, der im Frühjahr 2013 in Spiez einen Heimleiter und dessen Freundin umbrachte, soll mit lebenslänglichem Freiheitsentzug und Verwahrung bestraft werden. Das hat am Dienstagmittag die Staatsanwaltschaft gefordert.