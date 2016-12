Doppeltötungsdelikt Urteil wird an die zweite Instanz weitergezogen

THUN - BE - Ein Gericht in Thun hat am Dienstag einen 48-jährigen Mann wegen eines Doppeltötungsdelikts im Jahr 2013 in Spiez zur höchstmöglichen Strafe verurteilt: lebenslänglich mit anschliessender Verwahrung. Das Urteil wird weitergezogen.