Der letzte Sommertag: 10 Dinge die Sie noch tun sollten vor dem Herbst

1. Mit dem Velo unterwegs

Bevor das Zweirad in die Garage oder in den Keller verstaut wird, können Sie es heute noch einmal für den Arbeitsweg einsetzen. So sammeln Sie Eindrücke und Sonnenstrahlen – und bewegen sich mehr.

2. Sommer-Playlist erstellen

Lassen Sie die schönste Zeit Revue passieren: Stellen Sie eine Liste von Songs zusammen, die Sie in Erinnerungen schwelgen lassen. Damit können Sie die letzten Sommerstunden in den Herbst retten!

3. Wasser, marsch!

Egal, ob mit dem Boot auf dem Fluss, dem Pedalo auf dem See, in der Badi oder mit dem Gartenschlauch: Suchen Sie die Nähe zum Wasser. Für alle, die keine Wasserratten sind: Eine Schifffahrt auf dem See tut es auch.

4. Die letzte Glace essen

Wasserglace! Coupe-Dänemark! Cornet! Erlauben Sie sich eine letzte süsse Sünde. Noch besser: Glace selbst kreieren. Das geht mit einfachen Mitteln und erlaubt Ihnen, Zucker- und Laktosegehalt selber zu regulieren.

5. Fröhliches Outfit tragen

Grau und Schwarz werden bald dominieren. Seien Sie heute darum wagemutig und kreativ. Lassen Sie einen farbigen Rock um Ihre Beine flattern oder tragen Sie ein buntes Hemd. Der Regenmantel kann warten.

6. Barfuss laufen

Noch ein letztes Mal den warmen Boden unter den nackten Füssen spüren: Machen Sie einen Spaziergang, lassen Sie dabei Ihre Gedanken fliessen, bestaunen Sie die Natur und hören Sie dazu Ihre -Playlist (siehe. Nummer 2).

7. Rollschuh fahren

Düsen Sie mit den Rollschuhen oder den Inlineskates durch die Stadt, am besten in netter Begleitung. Das hält alle Beteiligten in Bewegung und macht Spass.

8. Prost!

Gönnen Sie sich nach dem Feierabend den Gang in den Garten der Dorfbeiz oder grad in den Biergarten. Der Genuss vom kühlen Blonden im warmen Freien wird noch lange genug fehlen.

9. Picknick

Veranstalten Sie mit Ihrem Liebsten ein romantisches Picknick im Grünen. Eine Decke, eine Flasche Wein und ein paar Leckereien – so werden Sie den Sommer noch lange im Herzen behalten.

10. Grillieren mit Freunden

Falls Sie kein Date haben: Auch nicht schlimm! Schmeissen Sie den Grill ein letztes Mal an, und laden Sie Familie und Freunde ein. Für die Faulen: Lassen Sie sich einladen.