Diebe auf der Flucht :  Bewaffnete Räuber überfallen Postfiliale in Ebmatingen ZH

Zwei unbekannte Täter überfielen gestern Mittag die Postfiliale in Ebmatingen im Kanton Zürich und klauten Bargeld in der Höhe von mehreren tausend Franken. Eine Angestellte wurde leicht verletzt. Den Tätern gelang die Flucht.

Die Angestellte wurde bedroht und gefesselt

Der Überfall ereignete sich kurz nach 11.30 Uhr in der Poststelle an der Stuhlenstrasse, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilte. Als die Postangestellte eine Werbetafel hereinholen wollte, wurde sie von einem Unbekannten mit einer Faustfeuerwaffe bedroht. Der Mann zwang die Frau, ins Gebäude zurückzugehen und forderte dort Bargeld. Ein Komplize blieb währenddessen auf der Strasse stehen.

Die Postangestellte musste die Kasse öffnen und dem Täter Bargeld in der Höhe von einigen tausend Franken aushändigen. Dieser verstaute die Beute, darunter eine grössere Anzahl Münzrollen, in einer mitgebrachten schwarzen Tasche. Er fesselte die Frau an den Händen und flüchtete anschliessend zu Fuss Richtung Maur.

Die Polizei sucht nach Augenzeugen

Die Angestellte konnte sich schliesslich selbst befreien, zog sich aber leichte Verletzungen zu. Die Polizei sucht Zeugen. Die Männer werden als etwa 30 und 40 jährig beschrieben und waren rund 1,80 Meter gross. (SDA/kra)