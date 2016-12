Dieb klaut 20’000 Fr. aus Basler Kindertheater-Kasse :  Wer spielt so eine miese Rolle?

Für Monica Wohlwend (49) und das Kindertheater Basel ist Weihnachten gelaufen. Ein mieser Dieb hat die Adventseinnahmen von knapp 20’000 Franken gestohlen. Die Theater-Chefin kämpft mit den Tränen: «Sie nahmen den Kindern das Geld weg», sagt sie.

Einnahmen, die auch als Löhne ihrer Mitarbeiter gedacht waren. Und Unkosten für die Produktionsauslagen decken sollten, damit auch Kinder aus armen Familien kostenlos Theater spielen können.

Theater-Chefin: «Ich habe nur geweint!»

Der Vorfall passierte in der Nacht auf Samstag. Der Diebe drang durch das Fenster in die Räume des Kindertheaters ein. Er durchwühlte Schubladen und Regale, entdeckte dann im Büro die Kommode mit der Kasse. Einen Tresor hat das Theater nicht.

Tragisch: Normalerweise ist im Theater nie so viel Geld. Doch weil die Theatermacherin krank im Bett lag, blieben die Einnahmen ausnahmsweise über mehrere Tage in der Kasse liegen. «Dass nun ausgerechnet an diesem Wochenende eingebrochen wurde, macht die Sache natürlich noch viel, viel schlimmer», sagt Wohlwend.

150 Kinder konnten nicht an die Vorstellung von «Hänsel und Gretel»

Die Baslerin war mit den Nerven derart am Ende, dass sie die Vorstellung am Samstag kurzerhand absagen musste. 150 Kinder und ihre Eltern mussten auf «Hänsel und Gretel» verzichten – kurz vor Weihnachten!

«Ich habe nur geweint. Mit so einer fiesen Tat habe ich im Leben nicht gerechnet. Es ist so unfassbar gemein», sagt sie. Als wäre alles nicht schon traurig genug, haben die Diebe auch noch das ganze Mobiliar verwüstet: «Sie haben überall Coca-Cola verspritzt. Wer macht so was?»

Das Kindertheater Basel finanziert sich ausschliesslich durch Spenden, Mitgliederbeiträge und dem Erlös aus den Aufführungen. Der Diebstahl bringt den Verein in arge Bedrängnis. Wohlwend: «Die Situation ist bedrohlich. Wenn wir das Geld nicht wieder zusammenbekommen, steht das Theater vor dem Aus.»