Die wahre Geschichte hinter Jung-Mami Zlata Vasilijevic :  Samenspende von der Jugendliebe

Eine Mutter hält ihr Baby liebevoll im Arm. Während es gestillt wird, lächelt sie zufrieden. Eigentlich das Normalste der Welt – und doch handelt es sich hier um einen Fall, über den die ganze Schweiz spricht: Zlata Vasiljevic ist mit 59 Jahren zum ersten Mal Mutter geworden. BLICK hat sie besucht.

Egoistisch und verantwortungslos nennen es viele. Doch hinter Zlata Vasiljevics spät erfülltem Kinderwunsch steht eine aussergewöhnliche Geschichte: «Mit 20 verliebte ich mich unsterblich in meinen jetzigen Mann Djura.» Damals, 1977, sei man in Serbien aber viel strenger gewesen: «Er stammte aus ­einem Dorf, das fünf Kilometer entfernt lag. Unsere Eltern verboten uns deshalb unsere Liebe.»

Das Liebespaar gab den harten Regeln nach und verlor sich aus den Augen. Beide, Zlata und Djura, kamen später unabhängig voneinander in die Schweiz. Zlata heiratete einen anderen Mann. Djura führte ebenfalls eine Beziehung und bekam zwei Kinder. Nach über 20 Jahren waren beide wieder solo: Sie liess sich scheiden, er trennte sich von seiner Partnerin.

Zlata erinnert sich: «Ich war 44, als der überraschende Anruf kam.» Es war Djura, ihre grosse alte Liebe aus Serbien. Er habe erfahren, dass sie auch hier wohne, und wolle sie treffen. «Mir kamen fast die Tränen, als ich seinen Namen hörte.» Heute sind sie verheiratet – und jetzt ist ihr spätes Glück gesegnet mit der kleinen Andjela. Zlata Vasiljevic betont, sie habe schon immer ein Kind gewollt: «Ich wartete nicht absichtlich. Es wollte einfach nie klappen.»

Spätes Glück für eine alte Liebe

Schon mit 41 liess sie sich im Kantonsspital Baden AG über eine künstliche Befruchtung informieren: «Sie konnten mir nicht weiterhelfen.» Ihre Wechseljahre hatte sie da schon fast hinter sich. Also fand sie sichmmit einem Leben ohne Kinder ab. Jahre später wurde ihre 45-jährige Kollegin schwanger, dank In-vitro-Befruchtung in der Ukraine. «Plötzlich hatte ich wieder Hoffnung. Ich musste einfach auch in die Ukraine, um es dort zu probieren.» Ihr Mann Djura stimmte dem Vorschlag sofort zu.

Das Paar liess sich in der Schweiz beraten und fuhr dann in die Ukraine. «Keiner erklärte die Risiken. Ich recherchierte sie selbst – und verliess mich auf mein Bauch­gefühl, dass alles gut gehen würde.» Das tat es: Nach mehr­monatiger Hormontherapie und einer geglückten Befruchtung mit dem Sperma ihres Mannes verlief die Schwangerschaft reibungslos.

Und die Zukunft? Wenn Andjela dereinst volljährig ist, wird ihre Mutter 77 sein. Zlata gibt sich nicht besorgt: «Das ist mir bewusst. Andjela hat aber Halbgeschwister und ein liebevolles Umfeld. Auch finanziell haben wir ausgesorgt. Sie wird nie alleine sein – egal, was passiert.»

Sie erhofft sich in der Schweiz mehr Verständnis für ältere Frauen mit Kinderwunsch. Und fügt hinzu: «Ich muss nicht mehr arbeiten und verbringe mehr Zeit mit meiner Kleinen. Ich behaupte, mit 59 Jahren eine glücklichere Mutter zu sein, als ich es mit 20 gewesen wäre.»