Die Schweiz schwitzt :  Tropennacht - über 25 Grad

Die meisten Stationen, die Werte über 20 Grad anzeigten, liegen denn auch in eher höheren Lagen, so beispielsweise Uetliberg (869 Meter über Meer), Bantiger (942), Balmberg (1083), Göschenen (950) oder Napf (1406). Das teilte Meteonews am Samstagmorgen mit.



Milder war es im Grossteil des Flachlands. Dort bildete sich laut Meteonews das, was Meteorologen einen Kältesee nennen. Da die Temperaturen hoch bleiben, erwartet der Wetterdienst auch in der Nacht auf Sonntag stellenweise eine Tropennacht.

Heute wird es bis zu 31 Grad heiss. (SDA)