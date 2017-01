Die Lage bleibt unverändert :  Wann werden die Gammelhäuser geräumt?

Die unerträglichen Zustände in den beiden Hochhäusern an der Neufrankengasse 6 und 14 sind über Zürcher Stadtgrenzen bekannt. Auf Montag war eine Räumung angekündigt (BLICK berichtete). Doch passiert ist bisher nichts.



Ausnahme: Eine kurz vorbeischauende Polizeipatrouille, den üblichen Drogenkonsumenten und Mitarbeiter des «Sip Züri» (Sicherheit Intervention Prävention). Die Sozialarbeiter, die mittlerweile sowieso täglich für die Betreuung vor Ort sind, wissen nicht genau, wann die Aktion wirklich stattfindet.

Bewohner im Unklaren

«Wir gehen von 20 bis 30 Personen aus, die momentan ahnungslos darüber sind, wann sie die Häuser verlassen müssen», sagt Christian Fischer, Betriebsleiter der Sozialeinrichtung Sip Züri.

Hausverwalter Sherry Weidmann habe telefonisch bestätigt, dass die Räumung morgen stattfinde. Doch Fischer sagt: «Es sind die unterschiedlichsten Termine im Umlauf, die Situation um den Räumungstermin ist sehr konfus. Viele fragen uns, wo sie nach der Räumung hinsollen. Wir versuchen, sie an Notschlafstellen und begleitete Wohngemeinschaften zu vermitteln», sagt Fischer.

Drogenszene könnte sich in Quartier verlagern

Ein grösseres Rätsel bleibt, wohin sich die Drogenszene verlagern wird. Auch Michael Rüegg, Sprecher der Sip Züri sagt: «Wir wissen noch nicht, wo die Suchtmittel dann verkauft und konsumiert werden.»



Fakt ist: Die Situation der Problemhäuser an der Neufrankengasse hängt von den verschiedenen Behörden ab. Die Räumung liegt in den Händen der Verwaltung, die Betreuung der Betroffenen der Sozialeinrichtungen und die Bekämpfung der Drogenszene wird auch in Zukunft die Aufgabe der Stadtpolizei Zürich sein.