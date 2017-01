Derselbe Tunnel wie beim Car-Drama von Siders VS Mann (76) stirbt bei Notfall-Nischen-Crash

SIDERS VS - Ein 76-jähriger Mann ist heute im Autobahntunnel bei Siders VS aus noch ungeklärten Gründen in eine Notfall-Nische geprallt. Er erlag noch auf der Unfallstelle seinen Verletzungen.