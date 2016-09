Der WWF behauptet :  «Wolfsabschüsse führen zu mehr Rissen»

Immer wieder stand das Grossraubtier in den letzten Wochen im medialen Fokus: Der Wolf sorgt in der Schweiz für Emotionen. Während Tierschützer und Naturfreunde die Rückkehr von Isegrim begrüssen, sorgt das artengeschützte Raubtier bei Schafzüchtern für grossen Ärger. Letztes Jahr wurden hierzulande 25 bis 30 Tiere gezählt.

Revision des Jagdgesetzes

Nun wird die Debatte heisser, da der Bundesrat am 24. August die Vernehmlassung für eine Revision des eidgenössischen Jagdgesetzes eröffnet hat. Der Bundesrat will den Schutz von Wolf, Schwan und anderer geschützter Tierarten lockern, wie er vor zwei Wochen bekannt gab. Der Tierbestand soll dezimiert werden dürfen, wenn die Wildtiere grossen Schaden anrichten, Menschen gefährden oder die Artenvielfalt bedrohen.

Vielleicht ist das der Grund, weshalb der WWF unter Verweis auf eine neue Studie eine abenteuerlich anmutende Behauptung aufstellt: «Wolfsabschüsse führen oft zu mehr Rissen von Nutztieren», titelte der WWF in einer Medienmitteilung.

Neue Studie

Die Studie, auf welche die Tierschutzorganisation verweist, erschien letzten Donnerstag im Fachjournal «Frontiers in Ecology and the Environment». Gemäss den vom WWF zitierten Resultaten soll die Anzahl Risse nach Tötung von Raubtieren in 43 Prozent der untersuchten Fälle gestiegen sein.

Nur in 29 Prozent der Fälle könne ein minimaler und kurzfristiger Rückgang der Attacken auf Nutztiere festgestellt werden. Der Einsatz von nicht-tödlichen Methoden wie Herdenschutzhunden sei hingegen effektiv.

Kaum vergleichbar

Wenn man sich aber auf die Resultate der Studie zum Umgang mit dem Wolf beschränkt, ergibt sich ein anderes Bild. Zum Wolf, der in der Schweiz immer wieder Schafe reisst, zogen die Forscher sechs Fall-Studien heran. In vier davon wurde der Einsatz von nicht-tödlichen Methoden untersucht.

In allen Fällen erwiesen sich solche Massnahmen als effektiv: Die Anzahl Risse ging zurück. Zwei der Fall-Studien beschäftigten sich mit Wolfsabschüssen. In einem Fall in Nordamerika führte ein Abschuss ebenfalls zu weniger Schäden an Nutztieren, in einem zweiten Fall in Slowenien zeigten Abschüsse hingegen keine Wirkung.

Die Situation ist allerdings kaum mit der Schweiz vergleichbar, da die Wolfspopulation in Slowenien markant grösser ist. Die Aussage, dass Wolfsabschüsse zu mehr Rissen führten, ist also kaum haltbar. Hingegen zeigt die Studie auf, dass ein umsichtiger Herdenschutz sehr effektiv ist. (pfc)