Der Winter hält definitiv Einzug :  Drei Enten im Schnee

Am Samstag blies der Föhn im Kanton Uri und im Rheintal das Thermometer noch fast auf 20 Grad hinauf. In der Nacht und heute Morgen schlitterte die Temperaturen aber in den Keller: Der Winter ist da. Er ist gekommen, um zu bleiben.

Die allertiefsten Regionen der Schweiz erreichte der Schneefall zwar nicht, aus Lagen über 600 bis 700 Meter schickten BLICK-Leserreporter aber Bilder von schneebedeckten Landschaften.

In Gemmi und Rigi gab es 10 Zentimeter Schnee, teilte MeteoGroup mit. Auch Nicola Möckli von MeteoNews der Nachrichtenagentur SDA: «In der zweiten Nachthälfte und am Morgen hat es in der Schweiz fast unisono bis auf 700 Meter geschneit.»

Am meisten Schnee wird bis am heute Abend im Bündnerland erwartet. «20 bis 30 Zentimeter dürfte es in den höheren Lagen geben», schätzte Nicola Möckli.

In den nächsten Tagen bleibt es kalt. Im Mittelland wird das Thermometer tagsüber kaum fünf Grad erreichen, im Oberengadin sind sogar bis zu minus 20 Grad möglich.

Weitere Störungen erreichen die Schweiz laut SRF Meteo am Mittwoch und am Donnerstag, dann soll es allerdings ein wenig milder und windiger werden. (bih)