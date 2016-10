Der Vater von Alain Meier (†21) ist enttäuscht :  Prügel-Trio zeigt kaum Reue

Beat Meier (61) schüttelt den Kopf. Er hatte gehofft, die Peiniger seines Sohnes Alain (†21) zeigten zumindest etwas ehrliche Reue (BLICK berichtete). Gestern kam es vor dem Zuger Strafgericht zu keiner ernst gemeinten Einsicht.

Einzig am Schluss räumten die Jugendlichen ein, ihnen tue Alains Suizid leid. Zum Vorfall wollten sich die mutmasslichen Täter Ardijan T.* (17), Robin R.* (17) und Berkay S.* (16) nicht äussern. Dabei wiegt die Anklage schwer, sie lautet auf versuchte schwere Körperverletzung.

Die Staatsanwaltschaft hat keine Zweifel: Die drei Angeklagten verprügelten Alain Meier am 4. September 2015 auf der Schützenmattwiese in Zug äusserst brutal. Wie gnadenlos, belegen medizinische Akten: Alain kam mit einem Schädel-Hirn-Trauma sowie Verletzungen im Gesicht und am Arm ins Spital.

Zu viel für den sensiblen jungen Mann: Am 8. September erhängt er sich in seiner Wohnung.

Am Tatabend ging Alain mit Kolleginnen und einer Kiste Bier über die Schützenmattwiese. Die drei Angeklagten pöbelten ihn an und verlangten eine Flasche. Alain wurde zu Boden gerissen und verprügelt.

Laut Zeugen traten alle drei auf das Opfer ein, besonders brutal Ardijan T. und Robin R. Die Attacke dauerte fünf Minuten. Nur Berkay S. habe deutlich früher aufgehört.

Vor Gericht will keiner von ihnen sagen, was passiert ist. Das habe man mehrmals zu Protokoll gegeben. Für Vater Beat Meier ist das eine Art Geständnis: «Mit diesem Verhalten disqualifizieren sie sich selbst.» Das Urteil folgt heute.

* Namen der Redaktion bekannt