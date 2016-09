Der Sommer gab heute nochmals Vollgas

Der Sommer ist noch immer nicht vorbei. Zumindest temperaturtechnisch nicht. Heute wurden in vielen Kantonen nochmals Temperaturen über 28 Grad gemessen. Am wärmsten war es in Sitten mit 31,6 Grad. Und auch in Basel, dem Jura und dem Aargau kratzte das Quecksilber der Thermometer an den 29 oder 30 Grad.

Bis und mit morgen bleibt es noch so, allerdings dürften die Höchsttemperaturen bei knapp 28 Grad liegen. Am Donnerstag erwartet die Schweiz dann einen Temperatursturz mit wechselhaftem Wetter. (stj)