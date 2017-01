Das meint BLICK zur Bodluv-Affäre :  Ein einsamer Befehl

Der SVP-Bundesrat Guy Parmelin ist vor einem Jahr gut in sein Amt gestartet – zumindest was die Grundhaltung betrifft. Offensichtlich hatte der Waadtländer Weinbauer eine gesunde Skepsis gegenüber den Generälen und den Grossprojekten aus dem Milliardenladen Armee. Das ist die richtige Einstellung. Dennoch war Parmelins Sistierung des Bodluv-Projektes überhastet und vorschnell. Ein einsamer militärischer Befehl statt einer gut abgestützten politischen Führung. Wenn Zweifel an einem Grossprojekt aufkommen, sollte ein Bundesrat sich nicht in sein Büro zurückziehen und alleine eine Entscheidung ausbrüten. Will ein Bundesrat gut führen, muss er gerade bei Zweifeln eine möglichst umfassende Lagebeurteilung vornehmen und dazu viele Meinungen einholen, im Fall Bodluv sicher auch die seines Vorgängers Ueli Maurer. Und dann – in Kenntnis aller wichtigen Informationen – kann er den hohen Offizieren den Tarif durchgeben.