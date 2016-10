Das junge Glück von Stefan (†21) & Justine (†17) endet jäh :  Liebesfahrt in den Tod

Stefan D.* (†21) und Justine M.* (†17) waren frisch verliebt. «Sie lernten sich erst vor kurzem kennen», sagen seine Kumpels. Das junge Glück sollte aber kein glückliches Ende nehmen. Am Sonntag Morgen, um 03:00 Uhr, fuhren Stefan und Justine mit einem Motorrad in den Tod. Das Paar war gegen drei Uhr auf der Basel-strasse in Dagmersellen LU unterwegs. Am Lenker: Coiffeur Stefan D.

In einer leichten Linkskurve verliert der 21-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Töff kommt von der Strasse ab, gerät aufs Trottoir, touchiert mehrere Bäume und kommt

im Bachbett zum Liegen. Laut Polizeibericht sind Stefan und Justine auf der Stelle tot.

Am Tag nach dem Todescrash versammeln sich an der Unfallstelle Angehörige und Freunde der beiden. Auf der Strasse und im Bach liegen noch immer kleine Motorrad-teile. Die Blut- und Ölflecken auf der Strasse sind noch nicht getrocknet. Justines Schwager legt Blumen nieder und ringt mit den Tränen: «Die beiden wären ja schon fast am Ziel gewesen.»

Stefan habe seinen Schatz an deren Wohnort im Nachbardorf Reiden LU kurz nach 2.30 Uhr abgeholt. Der Schwager: «Er wollte mit ihr wohl zu sich nach Hause nach Dagmersellen fahren.» Dort kommen die Frischverliebten nie an.

«Er war so fröhlich, hatte immer ein Lächeln auf den Lippen»

Stefans Vater erinnert sich an seinen Sohn: «Er war so fröhlich, hatte immer ein Lächeln auf den Lippen. Ich fühle mich jetzt so leer.» Die Hinterbliebenen werden ihre Unbeschwertheit für lange Zeit nicht wiederfinden. «Sie war gerade auf Lehrstellensuche, wollte Kinderbetreuerin werden. Das Leben der beiden ist leider vorbei, bevor es richtig angefangen hat», sagt Justines Schwager.

Die Mutter von Justine habe das letzte Telefonat der Tochter mit Stefan kurz vor deren Verlassen des Hauses mitgehört. Justine habe gesagt: «Ich komme gleich raus.» Danach war die 17-Jährige weg – für immer.

Doch warum musste das Leben von Stefan und Justine im Bachbett enden? Ein Anwohner dazu: «Um drei hat es sehr laut geknallt. Das Motorrad wurde so weit geschleudert, es muss sehr schnell unterwegs gewesen sein.» An der betroffenen Stelle am Dorfeingang chlöpfe es immer wieder. Für die Luzerner Polizei ist es für Spekula­tionen zu früh: «Die Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.»

* Namen der Redaktion bekannt