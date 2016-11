Dank BLICK! :  Schweizer Kurzfilm auf Oscar-Shortlist

Eine ungewöhnliche Freundschaft aus Ferenbalm-Gurbrü BE schafft es in den Blick am Abend, wenig später auf die Leinwand – und jetzt sogar auf die Oscar-Shortlist!

Die bezaubernde Geschichte zum Kurzfilm «La femme et le TGV» kommt aus dem echten Leben: Der Zürcher Regisseur Timo von Gunten (26) liess sich von einem Zeitungsartikel im Blick am Abend inspirieren. In der Hauptrolle: die weltberühmte Schauspielerin und Mode-Ikone Jane Birkin (68).

Der Bericht erzählte die Geschichte von Sonja Schmid (53) aus Ferenbalm-Gurbrü: 16 Jahre lang winkt sie dem vorbeifahrenden TGV aus Frankreich mit einem Schweizer Fähnchen zu.

Sie backt gar Guetsli für ihre TGV-Freunde, diese werfen im Gegenzug französischen Käse aus dem Fenster. Doch die Freundschaft nimmt ein abruptes Ende: Seit Dezember 2013 fährt der TGV wegen eines Fahrplanwechsels neu über Basel.

Auf der Shortlist für den Oscar sind zehn Kurzfilme, von denen die Jury fünf nominieren wird, schreibt SRF. Zwei der Beiträge kommen aus der Schweiz: «Bon Voyage» von Marc Wilkins und «La femme et le TGV». (kra)