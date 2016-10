Crash in Schaffhausen :  Mann (51) rast in Blitzer

Auf dem Weg zur Arbeit ist heute Morgen ein 51-jähriger Mann in der Stadt Schaffhausen mit einer Radaranlage kollidiert.

Er hatte bei der Ausfahrt Schaffhausen Süd die Autostrasse verlassen und war in Richtung Stadtzentrum unterwegs. An der Mühlenstrasse fuhr er dann kurz vor 8 Uhr mit seinem schwarzen Mercedes in den stationären Blitzer.

Dabei verletzte er sich leicht an den Beinen. Es entstand erheblicher Sachschaden am Wagen sowie am Radargerät. Nach Angaben der Polizei muss die Anlage ausgetauscht werden.

Wieso es zur Kollision kam, ist noch ungeklärt. Die Polizei sucht Zeugen. Ein Atem-Alkoholtest sowie ein Drogenschnelltest fielen negativ aus. (gr)