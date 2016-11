Bundesstrafgericht Die Verhandlungen zur BAFU-Schmiergeldaffäre haben begonnen

Am Mittwochmorgen hat vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona der Prozess in der Schmiergeldaffäre beim Bundesamt für Umwelt begonnen. Den sechs Angeklagten werden unterschiedliche Verstösse bei der Vergabe von Aufträgen für ein IT-Projekt vorgeworfen.