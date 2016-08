Bundesrat Bundesrat hält Sitzung ausnahmsweise in Glarus ab

Der Bundesrat hat am Mittwoch zum elften Mal eine ordentliche Sitzung «extra muros», also ausserhalb der Bundeshausmauern, abgehalten. Er tagte in Glarus. Bundespräsident Johann Schneider-Ammann freute sich darüber, dass er im Glarnerland mal nicht verregnet wurde.