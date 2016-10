Der Winter kommt: Am Freitag schneit es bis auf 1000 Meter

Nun gilt es ernst: Der Winter in der Schweiz ist nicht mehr weit entfernt. Nachdem heute und gestern die Temperaturen relativ mild waren, kühlt es spätestens ab Donnerstag wieder deutlich ab. Bis Freitag fällt unter Tiefdruckeinfluss auf den Bergen sogar immer wieder Schnee, schreibt MeteoNews. Die Schneefallgrenze sinkt dabei kontinuierlich von etwa 1500 Meter am Mittwoch gegen 1000 Meter am Freitag.

Entlang der Voralpen liegen ab 1500 Metern zwischen 10 und 30 Zentimeter Neuschnee drin, lokal ist auch mehr möglich. Für Fahrten über höhere Alpenpässe empfehlen die Experten deshalb Winterreifen.

Erst am Samstag wird es dann wieder ein bisschen wärmer. (stj)