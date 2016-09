Brand Wespennest ausgeräuchert und Unterstand angezündet

MASTRILS - GR - So viel Pech gibt es selten: Eigentlich hat der 51-jährige Bauer am Donnerstag in Mastrils GR nur seinen Heuunterstand vergrössern wollen. Am Schluss war er von Wespen zerstochen und der Unterstand brannte lichterloh.