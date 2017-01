Brand Riegelhaus in Obersteinach durch Feuer zerstört

STEINACH - SG - Am frühen Dienstagmorgen ist in Obersteinach SG ein Einfamilienhaus in Brand geraten. Der 69-Jährige Bewohner blieb unverletzt. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich das Feuer auf andere Gebäude ausbreitet.